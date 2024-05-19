Группа «Алиса» выступит в Минске в честь 40-летия

В Минске пройдет концерт группы «Алиса», посвященный 40-летию коллектива. Под руководством Константина Кинчева группа продолжает выпускать новые альбомы и сохранять свой уникальный стиль, завоевывая сердца поклонников, сообщает «Российская газета».
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