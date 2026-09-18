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Как избежать катастрофы — разбираем главные ошибки проектирования металлоконструкций

Как избежать катастрофы — разбираем главные ошибки проектирования металлоконструкций

Металлоконструкции — стальные каркасы зданий, фермы, колонны, покрытия, мосты и промышленные сооружения — остаются одними из самых популярных решений в современном строительстве.

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