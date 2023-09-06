ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В России требуют достать офицера-предателя, угнавшего Ми-8 на Украину

В России требуют достать офицера-предателя, угнавшего Ми-8 на Украину

Военная разведка Украины организовала пресс-конференцию командира российского вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, который, по его словам, добровольно в начале августа угнал свою боевую машину на территорию противника.

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Комментарии
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Скиф Туран
При советской власти, особые отделы, (после предательства БИЛЕНКО) всегда держали в поле зрения, быт и увлечения военнослужащих.  Проверяли анкету до третьего колена, и наверняка бы выявили родственника в СБУ. Болезненное желание Кузьминова жить не по средствам, тоже попало бы в поле их зрения. Чтобы предотвратить преступление, в подобном случае, достаточно профилактических мер, или демобилизации как неблагонадёжного. Тогда бы, остался живым экипаж вертолёта, враги не получили, трофей, винтокрылую машину, сохранили должности командиры и особисты. Как то  сдулись наши специалисты &quot;плаща и кинжала&quot;, уже успели  прощёлкать предательство Пригожина и Кузьминова, а &quot;ещё ведь не осень&quot;.
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19 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Эта МРАЗЬ достойна одного...СМЕРТИ...НАЙТИ...И УНИЧТОЖИТЬ...
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18 час.
Samarium
С учетом нехватки пилотов в ВСУ, могут привлечь для участия в боевых действиях на стороне украины....Однозначно,  военная контрразведка  прозевала предателя в наших рядах.... спрос уже с особиста летной части где служил подонок...
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17 час.

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