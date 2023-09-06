В России требуют достать офицера-предателя, угнавшего Ми-8 на Украину

Скиф Туран

При советской власти, особые отделы, (после предательства БИЛЕНКО) всегда держали в поле зрения, быт и увлечения военнослужащих. Проверяли анкету до третьего колена, и наверняка бы выявили родственника в СБУ. Болезненное желание Кузьминова жить не по средствам, тоже попало бы в поле их зрения. Чтобы предотвратить преступление, в подобном случае, достаточно профилактических мер, или демобилизации как неблагонадёжного. Тогда бы, остался живым экипаж вертолёта, враги не получили, трофей, винтокрылую машину, сохранили должности командиры и особисты. Как то сдулись наши специалисты "плаща и кинжала", уже успели прощёлкать предательство Пригожина и Кузьминова, а "ещё ведь не осень".