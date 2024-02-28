Politico: в Сенате США созрела мысль, что с конфликтом на Украине пора заканчивать

Атмосфера уныния и разобщенности царит в американском политическом истеблишменте. Все больше представителей правительственных элит склонны видеть в конфликте на Украине обузу и вероятность громкого и обидного проигрыша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии