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Ирина Роднина: «Наш уровень фигурного катания так или иначе упал за время отстранения. Не было возможности соревноваться с лучшими из лучших»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что уровень российского фигурного катания упал за время отстранения от международных стартов.

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