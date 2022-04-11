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В Хабаровском крае будут продавать «социальный» хлеб

В Хабаровском крае будут продавать «социальный» хлеб

В Хабаровском крае будут продавать хлеб без торговой надбавки. Такое поручение глава региона Михаил Дегтярев дал краевому минпромторгу и главам муниципальных образовании на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций.

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