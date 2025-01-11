Британия вслед за США объявила о санкциях против российских нефтяных гигантов

Великобритания ввела санкции против двух крупнейших рос нефтяных компаний . Речь идёт о "Газпром нефть " и "Сургутнефтегаз" ,которые приносят в бюджет, по предварительной оценке, порядка 23 млрд долларов годового дохода .
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