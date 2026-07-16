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РИА Новый день

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Челябинка придумала дочь и 4 года получала на нее пособия

Челябинка придумала дочь и 4 года получала на нее пособия

Жительница Челябинска придумала дочь и 4 года обманывала государство, получая пособия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в 2021 году женщина зарегистрировала в ЗАГСе рождение дочери без участия медицинской организации и получила свидетельство о рождении с недостоверными данными.

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