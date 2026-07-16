Челябинка придумала дочь и 4 года получала на нее пособия

Жительница Челябинска придумала дочь и 4 года обманывала государство, получая пособия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в 2021 году женщина зарегистрировала в ЗАГСе рождение дочери без участия медицинской организации и получила свидетельство о рождении с недостоверными данными.