Второй раунд переговоров России и Украины состоится в Стамбуле 2 июня

Россия и Украина вновь сядут за стол переговоров уже 2 июня в Стамбуле. Между сторонами сохраняются глубокие разногласия, но многие аналитики говорят о безусловно сильной позиции президента Владимира Путина.
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