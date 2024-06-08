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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в субботу. Это мера предосторожности – форвард «Реала» получил небольшой ушиб в матче с Люксембургом

9 июня французы проведут товарищеский матч со сборной Канады.  Килиан Мбаппе не принял участие в тренировке сборной Франции в субботу вечером.

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