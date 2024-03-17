Путин заявил, что был согласен обменять Навального на заключенных на Западе

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал смерть Алексея Навального в колонии. Глава государства впервые публично произнес его фамилию и заявил, что был готов согласиться на обмен оппозиционера.
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