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Путин заявил, что был согласен обменять Навального на заключенных на Западе

Путин заявил, что был согласен обменять Навального на заключенных на Западе

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал смерть Алексея Навального в колонии. Глава государства впервые публично произнес его фамилию и заявил, что был готов согласиться на обмен оппозиционера.

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