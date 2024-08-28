Расчет ПТРК «Корнет» поразил станцию РЭБ ВСУ с расстояния 8 000 метров

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских националистов, расположенную в здании в районе Очакова Николаевской области.
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