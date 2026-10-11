ПВО за ночь сбила 479 украинских дронов над 16 регионами

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 479 украинских беспилотников самолётного типа над 16 регионами России, включая Нижегородскую область, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.
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