Беспроводные мыши A4Tech G7-810 Air2 и G7-810S Air2 с новыми возможностями и улучшенным дизайном

Компания A4Tech представила две новые беспроводные мыши - G7-810 Air2 и G7-810S Air2. Модели оснащены режимом Anti-Sleep, который имитирует движение курсора мыши, когда пользователь находится рядом с компьютером, но не работает над ним.
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