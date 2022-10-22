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Невостребованное, но жизненно необходимое

Невостребованное, но жизненно необходимое

ХазинForwarded from Сибкрай.ru⚡️Масса малых и средних предприятий в России – инжиниринговых центров и мелкосерийных производств, оснащенных современным оборудованием, могли бы в кратчайшие сроки не только наладить и увеличить производство самого необходимого для армии (дроны, сухпайки, белье и другие предметы амуниции, вооружение…)Вот новосибирское КБ «Спектр» (да, остались в Новосибирске еще инженеры и конструкторы) сделали свои разработки: Дрон для разведки в ближнем, контактном бою.

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