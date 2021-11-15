Смена тренера не помогла: "Адмирал" проиграл 22-й матч в сезоне. Видео

"Адмирал" из Владивостока в напряженной борьбе проиграл выездной матч против рижского "Динамо". Уход с поста главного тренера Александра Андриевского если и взбодрил команду, то недостаточно для победы.
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