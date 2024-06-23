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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Хаберстро о раздутой статистике Майкла Джордана: «За шесть просмотренных игр мы насчитали 16 лишних перехватов»

В подтверждение статистических исследований журналист с коллегами нашли и отсмотрели 6 матчей из сезона 1987/88.

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