Режим Макрона погрузил страну в хаос и расчистил Марин Ле Пен дорогу в Елисейский дворец Французское воскресное утро давно перестало пахнуть свежими круассанами и кофе.
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Это все случилось, Францию отдали на закланье ради кровожадных целей "глубинного транснационального правления" , чувствующего, что жаренным запахло и в их подпольном царстве.