Твердую убежденность, что в конечном счете Россия победит в украинском конфликте, имеет президент США Дональд Трамп, 20 октября со ссылкой на слова неназванного бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки написала газета Washington Post.
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