Подмосковная Система-112 приняла 3 миллиона вызовов с начала года

Операторы Системы-112 Московской области приняли свыше трех миллионов вызовов с начала года. Около половины всех обращений касались реагирования экстренных служб, остальные носили консультационный характер.
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