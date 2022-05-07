В Армении снова волнения, или Есть у революции начало, нет у революции конца…

Прошло всего четыре года с того момента, как группы оппозиционных армянских активистов свергали предыдущего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, когда бессменный лидер армянских протестунов Никол Пашинян добился своего и пришёл к власти.
Прошло всего четыре года с того момента, как группы оппозиционных армянских активистов свергали предыдущего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, когда бессменный лидер армянских протестунов Никол Пашинян добился своего и пришёл к власти.
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