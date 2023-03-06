Военное обозрение

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Глава Минобороны РФ проинспектировал работу военно-строительного комплекса в Мариуполе

Глава Минобороны РФ проинспектировал работу военно-строительного комплекса в Мариуполе

Входе своего рабочего визита в зону СВО глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проинспектировал работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры ЛДНР.

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