Глава СКР Бастрыкин допустил появление новых уголовных дел против блогеров, зарабатывающих миллионы

Он отметил, что они должны извлечь уроки из примеров коллегГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что популярные российские блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов.
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