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На 71-м году жизни умер писатель-фантаст Николай Романецкий. Биография, причина кончины

На 71-м году жизни умер писатель-фантаст Николай Романецкий. Биография, причина кончины

О смерти писателя сообщили в Союзе писателей Санкт-Петербурга.Накануне стало известно о том, что писатель-фантаст Николай Романецкий умер на 71-м году своей жизни после продолжительной болезни в среду, 10 января.

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