На 71-м году жизни умер писатель-фантаст Николай Романецкий. Биография, причина кончины

О смерти писателя сообщили в Союзе писателей Санкт-Петербурга.Накануне стало известно о том, что писатель-фантаст Николай Романецкий умер на 71-м году своей жизни после продолжительной болезни в среду, 10 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии