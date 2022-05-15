«Зенит» впервые в истории вышел в финал. Пропуском на битву с ЦСКА стала волевая победа в полуфинальной серии над УНИКСом

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Плей-офф«Зенит» одержал победу над УНИКСом со счётом 75:69 в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
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