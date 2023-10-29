А мы крепчаем: запрет на ввоз рыбы из Норвегии поможет российским производителям Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять ставшие свободными ниши на внутреннем рынке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили.