ФОТО: WIKTOR DABKOWSKI/GLOBALLOOKPRES АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "НАСИЛУЮТ И ГОНЯТ НА ТАНКИ": НА УКРАИНЕ ЖЕНЩИНАМ МАССОВО РАССЫЛАЮТ ПОВЕСТКИ Украина стала полигоном не только для проверки натовской техники, но и для самых безумных социальных экспериментов.
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