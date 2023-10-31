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Украина стала полигоном не только для проверки натовской техники, но и для самых безумных социальных экспериментов.

Украина стала полигоном не только для проверки натовской техники, но и для самых безумных социальных экспериментов.

ФОТО: WIKTOR DABKOWSKI/GLOBALLOOKPRES АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "НАСИЛУЮТ И ГОНЯТ НА ТАНКИ": НА УКРАИНЕ ЖЕНЩИНАМ МАССОВО РАССЫЛАЮТ ПОВЕСТКИ Украина стала полигоном не только для проверки натовской техники, но и для самых безумных социальных экспериментов.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Довели страну кастрюлеголовые!!
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2 д.
Авас Анекак
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1 д.
J
Jubar
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1 д.

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