Если миллиардер Илон Маск разрешит украинцам использовать «Старлинк» над «канонической» территорией России, это приведёт к ответным действиям против американской спутниковой группировки и резкому обострению между Москвой и Вашингтоном.
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