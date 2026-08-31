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Курские новости

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В Курской области за сутки произошло 21 пожар

В Курской области за сутки произошло 21 пожар

Все пожары и ДТП обошлись без жертв и пострадавших.За минувшие 24 часа на территории Курской области зафиксирован 21 пожар.

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