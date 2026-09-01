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Чище, чем до появления космодрома. SpaceX вывозит с пляжа у Starbase тонны мусора

Чище, чем до появления космодрома. SpaceX вывозит с пляжа у Starbase тонны мусора

Компания регулярно очищает побережье Бока-Чика с помощью специальной техники SpaceX отчиталась об очередной уборке пляжа Бока-Чика рядом со своей космической базой Starbase в Техасе.

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