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Акции Hyperscale Data упали до исторического минимума после переориентации дата-центра в Мичигане с BTC-майнинга на ИИ

Акции Hyperscale Data упали до исторического минимума после переориентации дата-центра в Мичигане с BTC-майнинга на ИИ

Акции Hyperscale Data в среду упали до исторического минимума, поскольку компания полностью свернула операции по BTC-майнингу в своем дата-центре в Мичигане, чтобы освободить место для растущего бизнеса в сфере ИИ-инфраструктуры.

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