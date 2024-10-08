Пару основных правил, которые я бы начала придерживаться, если бы хотела перейти на сбалансированное и здоровое питание.

1. постепенно мы адаптируем рацион: не стоит сразу радикально менять всё. Начните с небольших шагов – добавьте больше овощей и фруктов, вместо сладкого, сократите количество нездоровых перекусов, избегайте газировки и уменьшите потребление сладостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии