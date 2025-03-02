Песков назвал условие для быстрой нормализации отношений РФ и США

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Ускорить налаживание отношений Москвы и Вашингтона можно при наличии политической воли президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.