Песков назвал условие для быстрой нормализации отношений РФ и США

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Ускорить налаживание отношений Москвы и Вашингтона можно при наличии политической воли президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии