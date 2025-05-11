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«Үлемнән айнымаган идек, нужа белән җыйган малыбыз янды»

«Үлемнән айнымаган идек, нужа белән җыйган малыбыз янды»

Кайгы ялгызы йөрми, дигән сүз бар бит. 2025 елның апреле Буа районы Янтуган авылында яшәүче Садыйковлар тормышына икеләтә кара пәрдә төшерә: әле 14 апрельдә генә Фәниянең бертуган абыйсы кинәт дөнья куя, ә инде 30 апрель иртәсендә ихаталарын ут чолгап ала.

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