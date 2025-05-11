«Үлемнән айнымаган идек, нужа белән җыйган малыбыз янды»

Кайгы ялгызы йөрми, дигән сүз бар бит. 2025 елның апреле Буа районы Янтуган авылында яшәүче Садыйковлар тормышына икеләтә кара пәрдә төшерә: әле 14 апрельдә генә Фәниянең бертуган абыйсы кинәт дөнья куя, ә инде 30 апрель иртәсендә ихаталарын ут чолгап ала.
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