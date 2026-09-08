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Китай и Горный Алтай может связать Трансалтайская железная дорога

Китай и Горный Алтай может связать Трансалтайская железная дорога

Проект обсуждают в правительстве РФ В правительстве России рассматривается возможность строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая обеспечит прямой доступ в Китай через 55-километровый участок границы с Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай непосредственно соседствует с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

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