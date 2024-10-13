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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Репортер Брайан Льюис: «В офисах НБА нет никакого общего мнения касательно рыночной стоимости Кэма Томаса»

Это произойдет, если «Бруклин» не оформит продление контракта со своим защитником до 21 октября.  «В том, что касается Кэма Томаса, нет никакого базового понимания.

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