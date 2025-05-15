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Мухаметшин заверил, что «Единая Россия» держит под контролем ремонт и строительство школ

Мухаметшин заверил, что «Единая Россия» держит под контролем ремонт и строительство школ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, координатор партийного проекта «Новая школа» Алена Аршинова и представители регионов обсудили ход строительства и капитального ремонта учреждений образования.

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