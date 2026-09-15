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В «Сочи» рассчитывают на снятие трансферного бана ФИФА в ближайшие дни

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков сообщил, что клуб погасил задолженность перед «Маккаби» за защитника Неманью Стоича, поэтому ФИФА скоро должна снять трансферный бан с сочинцев.

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