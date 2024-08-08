Михаэль ван де Поппе предсказывает ралли Ethereum

Известный аналитик криптовалют Михаэль ван де Поппе предсказал значительный рост Ethereum. По словам ван де Поппе, криптовалюта может вскоре пережить значительный рост, обусловленный определенной рыночной динамикой.
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