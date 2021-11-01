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С 1 по 7 ноября в Невьянске стартует «Комендантский патруль»

МО МВД России «Невьянский» информирует: в целях предупреждения преступности несовершеннолетних и в отношении их, выявления и пресечения фактов нахождения детей в местах, нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в том числе подростков до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей, в период с 1 по 7 ноября 2021 года на территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» проводится профилактическое мероприятие «Комендантский патруль».

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