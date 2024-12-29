Илон Маск отреагировал на дисквалификацию шахматиста Магнуса Карлсена

Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X иронично отреагировал на дисквалификацию норвежского шахматиста Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке.
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