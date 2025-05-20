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На западе Украины сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ

На западе Украины сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ), не признанной каноническим православным сообществом, захватили Петро-Павловский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Бросковцы, расположенном в западной части страны.

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