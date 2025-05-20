На западе Украины сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ), не признанной каноническим православным сообществом, захватили Петро-Павловский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Бросковцы, расположенном в западной части страны.
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