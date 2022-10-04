Русский газ стал причиной внутриевропейских разборок

Италия осталась без российского газа, половину предприятий можно закрывать, а государство распускать Иван Рыбин На фото: национальный представитель Europa Verde Анджело Бонелли (справа) и национальный секретарь Sinistra Italiana Никола Фратоянни (слева) держат транспарант во время акции протеста у штаб-квартиры нефтяной компании ENI, (Фото: Vincenzo Nuzzolese/SOPA Images via ZUMA Press Wire/TASS) Газпром уведомил итальянский концерн Eni о том, что поставок голубого топлива больше не будет, причём не по вине России.