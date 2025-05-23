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Аргументы и Факты

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  • лина любимцева
    Однозначно, ее нужно лишить прав на девочку и других детей. ОНА ОПАСНА ДЛЯ  НИХ!!Заказавшей убийст...
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Суд отстранил от должности главу новосибирского Минпромторга Гончарова

Суд отстранил от должности главу новосибирского Минпромторга Гончарова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и временно отстранил от должности министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при закупках продукции в зону СВО.

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