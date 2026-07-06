В Альметьевске продолжается набор контрактников в Войска беспилотных систем

В Альметьевске продолжается набор на военную службу по контракту в подразделения беспилотных систем. В военкомате сообщили, что перед направлением к месту службы кандидаты проходят подготовку в специализированных учебных центрах.
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