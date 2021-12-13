Вести Кузбасс

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федосеев
    ...может создатель снизойдёт  и пожалеет Землян....За прошедшую неде...

Тело последнего погибшего на “Листвяжной” поднято на поверхность

Тело последнего погибшего на “Листвяжной” поднято на поверхность

О том, что горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте «Листвяжная», сообщил ранним утром понедельника, 13 декабря губернатор Кемеровской области – Кузбасса в своём официальном телеграм-канале “Цивилев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх