Астрономы впервые наблюдали, как магнитное поле «отпускает» будущую звезду

Международная команда астрономов из Европы и Японии впервые напрямую наблюдала процесс ослабления магнитного поля на поздних стадиях формирования протозвезды — этапа, который считается одним из ключевых для рождения новой звезды.
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