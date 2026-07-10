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Астрономы впервые наблюдали, как магнитное поле «отпускает» будущую звезду

Астрономы впервые наблюдали, как магнитное поле «отпускает» будущую звезду

Международная команда астрономов из Европы и Японии впервые напрямую наблюдала процесс ослабления магнитного поля на поздних стадиях формирования протозвезды — этапа, который считается одним из ключевых для рождения новой звезды.

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