Могут ли учителя вызвать из отпуска на экзамены

Согласно трудовому законодательству, для отзыва из отпуска нужно получить письменное согласие работника и издать соответствующий приказ, напомнили читателям «Парламентской газеты» в Российской академии образования.
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