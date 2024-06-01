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Парламентская газета

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Могут ли учителя вызвать из отпуска на экзамены

Могут ли учителя вызвать из отпуска на экзамены

Согласно трудовому законодательству, для отзыва из отпуска нужно получить письменное согласие работника и издать соответствующий приказ, напомнили читателям «Парламентской газеты» в Российской академии образования.

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