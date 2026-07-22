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Царьград

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Черниговоблэнерго: Взрыв оставил без электричества 100 тыс. абонентов

Черниговоблэнерго: Взрыв оставил без электричества 100 тыс. абонентов

Более 100 тысяч жителей Чернигова и районов остались без света из-за взрыва на энергообъекте. "Черниговоблэнерго" объявила о повреждении инфраструктуры.

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