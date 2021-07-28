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"Росгосстрах": угонщики выбирают кроссоверы

"Росгосстрах": угонщики выбирают кроссоверы

По итогам первого полугодия 2021 года количество заявлений по риску "угон" застрахованных по каско в "Росгосстрахе" автомобилей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты компании, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО СК "Росгосстрах".

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